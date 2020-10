Galliani: “L’obiettivo del Monza è la Serie A. Se non lo centrassimo, avremo fallito”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani, ad del Monza, non ha nascosto le ambizioni della squadra: “Il nostro obiettivo è chiaro, puntiamo alla promozione in Serie A: se dovessimo mancarlo avremo fallito. Il progetto iniziale prevedeva la promozione in 24 mesi e lavoriamo per questo.

Brocchi? È un ottimo allenatore, utilizza un modulo offensivo e questo piace molto alla dirigenza”.

Foto: Twitter Monza