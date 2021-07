Adriano Galliani, ad del club brianzolo, ha parlato così a Monza-News della stagione che sta per cominciare, senza nascondere che c’è il medesimo obiettivo della scorsa: “Questo Monza è ancora più forte dello scorso anno, quello che nella storia ha ottenuto il miglior piazzamento in Serie B. Con Berlusconi stiamo lavorando per la Serie A”.