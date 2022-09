Galliani: “Izzo? 16° acquisto e difesa rinforzata”

Parla così Andrea Glliani dopo l’arrivo dell’ultimo rinforzo, Izzo, di questa favolosa campagna acquisti del Monza: “19.59, è l’ultimo contratto depositato e lo avevamo fatto anche con Marrone, si vede che l’ultimo minuto porta fortuna. 17° acquisto? Io credo 16, perché Magnani non è stata fatta e il numero 16 porta fortuna. Abbiamo preso troppi gol in queste prime partite e con questa operazione abbiamo rinforzato in modo decisivo la difesa, con l’infortunio di Ranocchia era necessario intervenire”.

Foto: Twitter Monza