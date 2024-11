Galliani: “Il pari contro il Torino ha fermato un’emorragia di risultati, ma non di gioco”

Adriano Galliani, presente all’evento B2B organizzato dal club in collaborazione con Ford Pro e Sleeve, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa riguardo le condizioni attuali del Monza.

“Il pari contro il Torino ha fermato un’emorragia di risultati, ma non di gioco. Io continuo a dire che abbiamo giocato bene con Atalanta, Milan e Lazio. Finalmente si è interrotta questa serie di sconfitta, dove però nessuna squadra ci ha messo sotto. Abbiamo fatto bene contro i granata, se avessimo fatto gol i primi minuti quando abbiamo avuto le due grandi occasioni con Pedro Pereira e Daniel Maldini forse avremmo vinto la partita, ma sono fiducioso perché giochiamo a calcio. Non arrivano i risultati o arrivano meno punti di quelli che ci aspettiamo, ma con il gioco credo che usciremo da questa situazione. La classifica è cortissima, siamo a una vittoria dalla salvezza e la faremo”.

Serve quel click per invertire il senso di marcia?: “Io direi che più che un click serve un gol. Creiamo e poi tiriamo poco in porta, siamo una delle squadre che lo fa meno nello specchio. Questo click vuol dire girare l’interruttore e fare qualche gol. Dobbiamo stare calmi e sereni, l’allenatore gode assolutamente della fiducia della società, andiamo avanti. Ora è un momento molto importante, ci aspettano 4 confronti contro avversari diretti nelle prossime 6 gare. Abbiamo tante partite assolutamente importanti, speriamo di fare punti”.

La proprietà mantiene la volontà di andare avanti?: “Non ci sono trattative in corso, la proprietà è Fininvest al 100% e non ci sono novità. I figli del presidente Berlusconi sono rispettosi dell’amore che il papà ha nutrito nei confronti di questa società e continuano a non far mancare le risorse necessarie per fare bene, per salvarsi e per andare avanti. Grazie alla famiglia Berlusconi”.

Foto: twitter monza