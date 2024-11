Galliani: “Il futuro di Maldini è a Monza. Nessuna società mi ha chiesto di lui”

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Daniel Maldini.

Queste le sue parole: “Tecnicamente e fisicamente ha tutto, deve avere solo un po’ più di cattiveria. L’ho voluto fortemente e lui ha voluto fortemente tornare a Monza. Eppure aveva due club del lato sinistro della classifica che lo hanno cercato. Il suo futuro? A Monza, nessuna società ci ha chiesto di lui”.

L’inizio: “Un po’ difficile, normale quando si cambia allenatore. Serve tempo per assimilare le novità. E in più abbiamo avuto tanti infortuni. Dovremo battagliare, ma credo che la nostra rosa sia migliore di diverse concorrenti dirette. Confido in Nesta e nella squadra. L’allenatore non è mai stato in pericolo, nessuno ha mai pensato di esonerarlo”.

La terza salvezza consecutiva in A sarebbe... “Un capolavoro”.

