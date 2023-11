Galliani: “Ho pianto più per la promozione in A del Monza che per i trionfi in Champions del Milan. Ho realizzato un sogno”

L’ad del Monza Adriano Galliani ha parlato all’evento presso il palazzo della regione Lombardia SPORT MOVIES & TV. Ecco le sue parole:

“Il Monza è la mia vita, sono il primo tifoso del club. La mia mamma diceva sempre che un giorno saremmo andati in Serie A e sono felice che siamo riusciti a coronare questo sogno. Con il presidente Silvio Berlusconi sono stato 31 anni in prestito al Milan, poi lo convinsi ad acquistare il Monza. Quando vincemmo i play off di B piansi a dirotto, più dei trionfi di Champions League perché era un sogno che avevo da bambino. Lo ringrazierò per sempre, per gli oltre 40 anni di affetto e amicizia. Il Monza mi fa sognare ogni giorno”.

Foto: zimbio