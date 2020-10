Galliani: “Fiducia in Brocchi. State tranquilli, vi stupiremo”

Il Monza ha vinto in Coppa Italia, passando al turno successivo. Commenta con ottimismo Adriano Galliani, il momento dei suoi.

Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “E’ stata la partita della svolta, abbiamo giocato pensando al Cittadella e siamo ancora pieni di infortunati e contagiati. La squadra ha dimostrato forza e carattere. Ma avete visto Sommariva? Bravissimo, era il terzo portiere, è diventato titolare causa Covid. E Barillà che partita ha fatto da terzino, quindi fuori ruolo. Non cerco scuse ma non è facile gestire un’emergenza simile, tra infortuni e Covid. Sono sereno, la squadra è forte. Ho la certezza che la squadra vi stupirà. Non c’è ovviamente la controprova, ma con Ronaldo la Juve avrebbe pareggiato a Crotone? E’ difficile davvero, quindi, c’è bisogno di tempo, sapevamo che sarebbe stata una stagione anomala e dobbiamo accettare qualsiasi cosa”.

Su Brocchi: “E’ in discussione? Non scherziamo, è un bravo allenatore e ha la nostra totale fiducia”.

Foto: Twitter Monza