Queste le sue parole riportate da Sportitalia: “Poche ore dopo la finale playoff con il Pisa, ho telefonato a Matteo che in quel momento era in Inghilterra con la Nazionale per preparare il match contro l’Argentina, per dirgli che eravamo appena stati promossi in Serie A. Dopodiché gli ho subito riattaccato la cornetta. Per il Monza per la prima volta in Serie A il capitano non poteva che essere un ragazzo nato a Monza. E per questo abbiamo fortemente voluto Matteo Pessina”.

Foto: twitter Monza