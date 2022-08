Galliani: “Che rimpianto Pogba, non volli pagare una commissione folle”

Adriano Galliani è stato intervistato da Tuttosport. Il dirigente ex Milan ora al Monza viene interpellato anche su Pogba e quel ritorno alla Juve che ricorda la storia tra Kakà e i rossoneri: “Per certi versi sì, qualcosa di romantico o, più che altro, un ritorno in un ambiente dove ci si è trovati bene. Che rimpianto Pogba, non volli pagare una commissione folle al mio amico Mino e così andò alla Juventus.”

Parere di Galliani espresso pure su Allegri: “Come Trapattoni, pensa che l’unica cosa che conti sia vincere. Io non capisco perché certi tifosi si affezionino a giocatori o allenatori che non vincono e contestino chi vince. Allegri è un grande allenatore, ma soprattutto è un vincente. E non è vero che fa giocare male le sue squadre.”

Foto: Twitter Monza