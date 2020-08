Galliani: “Che emozione sfidare il Milan con il Monza”

Il 5 settembre il Monza sfiderà il Milan a San Siro, per un’amichevole. Un’emozione grandissima per Adriano Galliani, come confidato alla Gazzetta dello Sport: “Racchiude la storia di una vita. È un incontro che ho desiderato molto. Il nostro primo slogan biancorosso era ‘sarà romantico’, questa sfida certamente lo sarà. Mi rattristano un paio di cose, lo stadio senza pubblico è un colpo al cuore. La seconda, speriamo che da avversari non ci capiti lo spogliatoio dell’Inter”.

Foto: Twitter Monza