Galliani blinda Gytkjaer: “Voglio tranquillizzare i tifosi. Il Vikingo non è in vendita”

Christian Gytkjaer non si muoverà da Monza, parola di Adriano Galliani. L’amministratore delegato del club brianzoli ha dato la notizia di mercato direttamente dai suoi canali social: “Leggo in continuazione il nome di Gytkjaer accostato a molte squadre, voglio tranquillizzare tutti i nostri tifosi che il Vikingo non è sul mercato”, ha scritto su Facebook.

Foto: Instagram Gytkjaer