Galliani: “Berlusconi? Mi mancano il mio maestro e le telefonate quotidiane”

In occasione del premio Gentleman Fair Play, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha ricordato Silvio Berlusconi ai microfoni di SportMediaset:

“Ero con Berlusconi dal ’79, da prima del Milan. Ho vissuto la nascita della tv, poi il Milan, la politica, il Monza. La mia vita per 43 anni è stata con Berlusconi. Mi mancano le telefonate quotidiane, mi manca il mio maestro e avrei voluto che il premio per il Monza venisse ritirato da lui, il Monza è la neo promossa dei top5 campionati europei che ha fatto più punti da neopromossa“.

Foto: Twitter Milan