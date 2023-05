Galliani: “Avevo convinto Maldini a firmare per un altro anno ma non giocò mai”

A la Gazzetta dello Sport ha parlato Adriano Galliani, tra i tanti retroscena raccontati c’è uno su Paolo Maldini: “Dopo qualche mese dal ritiro ho provato a fargli cambiare idea: ‘Paolo tu dammi retta: firma un contratto con il Milan per il 2009/2010, al minimo federale, poi ti convinco io a tornare in campo’. Alla fine sono riuscito a strappargli la firma. Ha intascato il minimo contrattuale, ma non è mai tornato in campo”.

Galliani Adriano Foto zimbio