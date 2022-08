Galliani: “Avevamo cercato Dybala, ma voleva giocare le coppe europee. Icardi mai contattato”

L’ad del Monza, Adriano Galliani, ha parlato al Corriere della Sera sul mercato dei brianzoli e di questo difficile avvio di Serie A.

Queste le sue parole: “Lo dico sempre a Berlusconi, la nostra impresa è stata il Monza in Serie A. Abbiamo preso un club che cinque anni fa era in D, il Milan aveva vinto già due Coppe dei Campioni nei nostri 5 anni. E’ chiaro che il salto di categoria è stato difficile e per questo abbiamo provato a fare un mercato all’altezza, provando a regalare un colpaccio ai tifosi. Mercato? Abbiamo cercato Dybala, non Icardi: ho invitato il suo agente a casa mia, ma ha preferito una squadra che giocasse le coppe europee”.

Foto: twitter Monza