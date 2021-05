Galliani: “Allegri top allenatore, la Juve ha preso il meglio. Senza di lui non hanno più fatto finali di Champions”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, nel corso di un’intervista La Gazzetta dello Sport si è soffermato su Massimiliano Allegri. “Un allenatore pronto per i primi tre-quattro club d’Europa. Squadre che fai fatica ad allenare di colpo, da un giorno all’altro. Lui ha seguito il percorso corretto e necessario per arrivare ai vertici. Non è nato professore ma lo è diventato e io non credo ai ‘nati pronti’. La scuola serve eccome: ok il talento ma stare sui banchi è determinante. Oggi Max è un allenatore completo, che conosce perfettamente il mestiere. Ha visto tutto e con un bagaglio di esperienza enorme fai fatica a sbagliare. Se fai tutti i gradini, non cadi. Sono stati anni prodromici ai cinque scudetti e alle 4 Coppa Italia con la Juventus. E anche alle due finali di Champions, non a caso la Juve non le ha più rifatte. Giocare una finale è un obiettivo, vincerle un altro ancora. Arrivarci è un traguardo, il mondo ti osserva. Ed è stato battuto solo da Real e Barcellona“.

Infine sul ritorno in bianconero. “Max oggi è al top d’Europa. La Juve ha fatto un grande colpo, è il migliore sul mercato. Con lui dici chiaramente che non ti va bene arrivare quarto. Sarebbe potuto andare ovunque, ha scelto la Juventus. Con la persona che è non avrà problemi”.

