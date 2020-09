Galliani a Sportitalia: “Giovinco non è mai stato nei nostri piani. Sogno il Monza in A e il Milan in Champions”

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato ai microfoni di Sportitalia da Rimini, dove oggi si è aperto il calciomercato. Queste le parole del dirigente che guida il club brianzolo: “Miglior colpo? Il Milan ha avuto dieci palloni d’oro, una squadra che ha avuto tantissimi campioni. Il mio primo colpo è stato Massara a 14 anni preso da un oratorio da Monza, l’ultimo è stato Pasalic che poi il Milan non l’ha riscattato. Da Massara a Pasalic non saprei chi citare come miglior colpo. Ibrahimovic? Il suo ingaggio non è alla portata di una squadra di B, con lui scherzavamo un po’ visti i nostri rapporti. Per il prossimo anno il mio sogno è di vedere il Milan in Champions e il Monza in Serie A. Abbiamo costruito una buona squadra, ma ci sono molte squadre. Giovinco? Non abbiamo mai pensato a lui, siamo al completo. Adesso devo fare il mercato guardando la carta d’identità. Tonali? Complimenti a Paolo e alla società, hanno fatto un grandissimo colpo. Ancora non c’è l’ufficialità, ma la danno ormai tutti per fatti. Con certezza so che lui tifa Milan. Pirlo? L’ho incontrato quando era allenatore dell’U23, gli ho detto che sarebbe stato un predestinato e in due giorni è arrivato sulla panchina della Juve. Messi può andare a zero, se c’è la clausola deve restare a Barcellona. Non so cosa dire visto che non ho letto il contratto.”

Foto: Zimbio