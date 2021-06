Galles, Bale: “C’è amarezza per l’occasione mancata”

Al termine del match tra Galles e Danimarca, in cui si è vista abbandonare la prima squadra gli ottavi di Euro 2020, l’esterno offensivo nonché capitano della Nazionale gallese, Gareth Bale, ha rilasciato alcune parole alla BBC:

“La partita non è andata come l’avevamo programmata. Dal nostro punto di vista abbiamo giocato molto bene nei primi 25 minuti. Abbiamo concesso un gol e la partita è cambiata. In seguito, gli avversari hanno trovato la via della rete grazie ad una nostra distrazione. Finire così il torneo ci lascia amareggiati. I ragazzi sono arrabbiati e frustrati, io vorrei uscire fuori a urlare e scalciare. Abbiamo mancato un’opportunità. Una cosa che non possiamo criticare è lo sforzo che i ragazzi hanno mostrato. Questo è il minimo“.

I colleghi giornalisti hanno poi tentato di domandargli quali fossero i suoi piani per il futuro, ma il gallese non appena sentita la domanda, si è congedato senza rispondere.

