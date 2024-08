Gallardo: “Mi sembra di non essermene mai andato, il River è casa. Sogno la Libertadores”

Emozioni, lacrime e grande pathos nel giorno della presentazione di mister Marcelo Gallardo, come nuovo allenatore del River Plate. El Muñeco ha raccontato così in conferenza stampa il suo ritorno alla guida dei Millonarios: “Sento grande emozione, tante sensazioni differenti. Non sono andato via da tanto, ma mi sembra di non essermene mai andato affatto. Mi sento a casa qui al River, questo sentimento mi riscalda dentro. Dobbiamo ritrovare uno stile di gioco che faccia la differenza, recuperare uno spirito di squadra e di club. Saremo al 100%, io e il mio staff. Saremo molto felici, ho tanta voglia di continuare a costruire. Il nostro sogno è vincere la Libertadores”.

Foto: francefootball.fr