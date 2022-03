Gallardo: “Fischi a Messi? In Argentina l’abbiamo maltrattato, ora non facciamo i patrioti”

La partita disputata ieri dal Paris Saint-Germain contro il Bordeaux è stata caratterizzata dai fischi che sono piovuti nei confronti di tutti i calciatori del club ad eccezione di Kylian Mbappé, da parte di una tifoseria delusa dopo la dolorosa eliminazione in Champions League per mano del Real Madrid. Fra i giocatori finiti nel mirino anche Lionel Messi, beccato ad ogni tocco palla.

Della situazione ha parlato l’allenatore argentino Marcelo Gallardo, attualmente al River Plate, che intervenuto in conferenza stampa ha commentato: “Anche noi abbiamo maltrattato molto Messi, non facciamo i patrioti ora. L’abbiamo fatto prima che decidesse di lasciare la Nazionale, poi per fortuna lui ha scelto di ripensarci”.

Foto: Twitter River Plate