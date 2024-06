Gallagher: “Per vincere l’Europeo dobbiamo giocare meglio”

Conor Gallagher, centrocampista dell’Inghilterra, al termine del match pareggiato 1-1 contro la Danimarca è intervenuto ai canali ufficiali della UEFA: “E0 stata una partita difficile, sappiamo di poter fare molto meglio, ma grande merito va alla Danimarca. Hanno giocato bene e sono una buona squadra. Abbiamo guardato noi stessi e sappiamo che possiamo migliorare per ottenere i tre punti nella prossima partita.”

Gallagher è partito dalla panchina ed è entrato a partita in corso: “Le istruzioni erano semplicemente di dare un po’ di energia e pressione sulla palla, oltre a tenerla meglio di quanto stessimo facendo noi e cercare di controllare il gioco. È stato un momento difficile per entrare, ma se lo guardi, penso che l’1-1 non sia il risultato peggiore”.

Infine: “Sappiamo che se vogliamo vincere il torneo dobbiamo giocare molto meglio. Dobbiamo migliorare il modo in cui giochiamo, dentro e fuori la palla. La cosa bella è che sappiamo di poterlo fare.”

Foto: Instagram Chelsea