Gallagher: “Lascio il Chelsea con ricordi speciali. Non è vero che non mi adatto al sistema di Enzo Maresca”

Conor Gallagher, centrocampista dell’Atletico Madrid, in un’intervista rilasciata al Daily Mail, è tornato a parlare delle motivazioni che lo hanno portato a lasciare il Chelsea: “Nel calcio le cose succedono e, come tutti sanno, ne sono accadute un sacco nelle settimane in cui la società che era proprietaria del mio cartellino e quella che voleva comprarmi cercavano di raggiungere un accordo. Sinceramente ho solo cose positive da dire sul Chelsea. È una squadra di calcio fantastica, la squadra della mia infanzia, quella in cui sono cresciuto… Lascio il Chelsea con ricordi davvero speciali”. Gallagher anche con i tifosi dei Blues ha avuto un buon rapporto: “Hanno apprezzato quello che ho fatto in campo e sono molto grato per tutto questo ai fan e a Pochettino per avermi dato l’opportunità e lo spazio per esprimermi e mostrare la versione migliore di me stesso. Il club prende le proprie decisioni e alcuni hanno contratti a lungo termine, parlo di calciatori di livello alto. Non era la mia situazione, ma alla fine quello che è successo è un bene per tutti, siamo contenti”. Poi ha concluso: “Non credo sia vero non mi adatti al sistema di Enzo Maresca”.

Foto: Instagram Chelsea