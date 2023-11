Gallagher fiducioso sul rinnovo: “Sono certo che risolveremo. Tutti sanno che il Chelsea è la mia squadra”

Intervenuto ai microfoni del The Guardian, il centrocampista del Chelsea, Conor Gallagher, ha così parlato della situazione legata al suo rinnovo di contratto con i Blues: “Sono certo che la risolveremo. Tutti sanno che il Chelsea è la mia squadra e adoro giocare per essa. I nostri tifosi sono splendidi e questo a me piace. Sono sicuro che la situazione si risolverà“.

Foto: Instagram Gallagher