Galeone su Allegri: “Ha rifiutato quattro top club europei, ma tornerà presto ad allenare”

Giovanni Galeone, maestro e grande amico di Max Allegri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha raccontato che dopo aver terminato l’esperienza con la Juventus, il tecnico toscano ha rifiutato l’offerta di 4 top club europei: “Aveva avuto problemi con la mamma e ha detto di no prima al Psg e Chelsea e dopo 10 giorni per correttezza anche all’Arsenal e al Real Madrid. Credo che rientrerà a breve ad allenare perché ha voglia di farlo, mentre al primo anno dopo la Juve non ne aveva tanta e ha fatto un po’ il livornese. In questi anni ha dimostrato una lettura delle partite come pochi, è vero che ha tanti collaboratori ma è un allenatore molto importate nel gestire una squadra in un certo modo. Alle volte non ha fatto scelte facilissime, ricordate quando mandò in tribuna Bonucci col Porto?”

Foto: transfermark