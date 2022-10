Galeone sta sempre con Allegri: “Juve scarsa, come facevano a dire che è da scudetto?”

Al momento c’è solo buio in casa Juventus dopo la clamorosa sconfitta di ieri, in Champions League, in casa del Maccabi Haifa. Sul momento bianconero si è soffermato Giovanni Galeone, mentore di Max Allegri, intervenuto a Radio Kiss Kiss: “La Juventus è scarsa. La partita di ieri lo testimonia. Non so come abbiano fatto a dire ad inizio stagione che questa squadra poteva vincere lo Scudetto. Il calcio che si gioca in Italia è una schifezza. Solo il Napoli fa un bel gioco e fa divertire”.

Foto: Galeone e Allegri