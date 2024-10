Galeone sponsorizza Allegri al Milan: “Sarebbe perfetto per le qualità della rosa”

Giovanni Galeone, ex allenatore, ha parlato così a Radio Kiss Kiss delle voci su un possibile ritorno al Milan di Massimiliano Allegri in caso di esonero di Paulo Fonseca: “Max a Milano ha vinto subito, appena arrivato in rossonero. Un suo ritorno al Milan attuale sarebbe perfetto per le grandi qualità tecniche della rosa. Hanno individualità importanti in attacco e Max sarebbe capace di ridare solidità alla difesa. Se gli arrivasse una proposta da Ibrahimovic credo proprio che accetterebbe, senza dubbio”.

foto: instagram Allegri