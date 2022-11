Galeone: “Origi ha bisogno di minuti. De Ketelaere mi sta deludendo”

L’ex allenatore Giovanni Galeone ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando del Milan e delle difficoltà riscontrate in questa prima parte di stagione. Soffermandosi sui neo acquisti Origi e De Ketelaere: “Origi non brilla. Gioca poco, ha avuto problemi fisici. E’ un buon giocatore, però avrà bisogno di partite nelle gambe. Dal belga invece mi aspettavo molto di più, mi sta deludendo. Il Milan per me aveva bisogno di un’altra punta, Considerando le condizioni di Ibrahimovic che non si sa quando rientrerà, Giroud sta facendo miracoli. Sarebbe servito un giocatore che fa la differenza. Favorito per lo scudetto? Per me il Napoli, non si ferma più”

Foto: Transfermarkt