Galeone: “Non ho mai dato per spacciato Allegri”

Galeone, ormai ex allenatore ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del momento della Juventus. Di seguito le sue parole: “Conosco bene Max e non l’ho mai dato per spacciato. Come ho detto tante volte: soltanto lui avrebbe potuto sistemare la situazione. E infatti dall’ottavo posto è risalito al terzo. Contro la Lazio ho visto la vera prima partita da squadra. Scudetto? Se il Napoli non si ferma la vedo dura”

Foto: Trasfermarkt