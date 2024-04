Galeone, lo stesso disco: “Allegri riporta la Juve in Champions e vince la Coppa Italia? Un’ingiustizia lasciarlo a casa”

Giovanni Galeone, storico mentore di Massimiliano Allegri, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’operato del tecnico toscano e del suo eventuale futuro sulla panchina della Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

“L’altro giorno ho sentito Max sereno. E lo sarei anche io al suo posto: sta raggiungendo gli obiettivi che gli ha dato il club e ha il contratto per il 2024-25. Voto alla stagione? Con il ritorno in Champions sempre più vicino, e la finale di Coppa Italia, annata più che sufficiente: voto 8.5 per la prima parte, 4 per la seconda. I nerazzurri sono nettamente più forti. Ma tra l’Inter e la Juve ci dovrebbero essere 8-10 punti, non 24. Passo indietro in caso di vittoria della Coppa Italia? Ma perché dovrebbe farlo? Sta rispettando gli obiettivi e ha un contratto fino al 2025. Non lo sento stufo della Juve. Se lo dovessero lasciare a casa, io ci rimarrei male e penso pure lui. E sarebbe un’ingiustizia se vince la Coppa e si qualifica in Champions. Non lo immagino fermo un anno. Quando sei un allenatore con il palmares di Max, trovare squadra non è un problema. In Arabia continuano a corteggiarlo, ma non ci vuole andare e fa bene. Magari De Laurentiis lo richiamerà, come è già successo in passato. Il mio consiglio? Juve o Inghilterra”.

Foto: Wikipedia