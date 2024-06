Galeone: “Ho detto a Galliani di riprendersi Allegri, così in tre anni porta il Monza in Champions”

Giovanni Galeone, ex tecnico e grande amico di Massimiliano Allegri ha rilasciato delle dichiarazioni proprio sull’ex allenatore della Juventus a Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: “Allegri? Non credo andrà in Arabia ha già abbastanza soldi, se vai lì lo fai solo per denaro. Ho detto a Galliani di riprendersi Max. Glielo consigliai quando dal Cagliari passò al Milan e vinse lo scudetto. Ho detto ad Adriano, prendilo, gli fai un triennale e così porta il Monza in Champions e realizza il sogno di Berlusconi. Mi ha risposto Galliani che non ha tutti questi soldi…”.

