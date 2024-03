Galeone: “Futuro Allegri? Gli direi che è arrivata l’ora di cercare un’affermazione all’estero. Perfetto per l’Inghilterra”

Giovanni Galeone, ex storico allenatore di Serie A, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Questo il suo pensiero sull’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: “Max è legato alla Juventus e alla famiglia Agnelli. E il Mondiale per club è una manifestazione intrigante. Però ho ascoltato le rassicurazioni di Giuntoli in televisione, ma poi Max ha detto pubblicamente che la società non gli ha ancora detto nulla sul futuro. Penso che a 9 giornate dalla fine del campionato Giuntoli dovrebbe confermare Allegri anche in privato, dicendogli le stesse cose. Fino a qualche tempo fa gli avrei detto di restare. Adesso, invece, gli direi che è arrivata l’ora di cercare un’affermazione all’estero come hanno fatto dopo tanti successi in Italia sia Capello che Ancelotti. Allegri ha allenato e vinto con Milan e Juventus. In bianconero è all’ottava stagione e più panchine di lui le ha soltanto Trapattoni. Non vedo Max in Arabia, ma sarebbe perfetto per l’Inghilterra. La prossima sarà un’estate di grandi cambiamenti un po’ in tutta Europa: vedrei benissimo Max al Liverpool per il post Klopp o al Manchester United.”

Foto: Twitter Juventus