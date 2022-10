Galeone attacca la Juve: “Hanno richiamato Allegri e ceduto i ventenni”

Giovanni Galeone, ex allenatore di Allegri, ha parlato a Libero soffermandosi sul momento della Juve. E non sono state parole dolci per la dirigenza bianconera. “Hanno richiamato Max per un programma a lungo termine e poi hanno venduto ventenni come de Ligt e Kulusevski prendendo dei trentenni. Non si fa così. Il voto alla dirigenza? Basso, sono state fatte scelte incomprensibili. Se gli Agnelli ti richiamano dopo averti cacciato, è l’ammissione di avere commesso un errore. Max allena troppi giocatori che suonano spariti differenti: quando Cuadrado accelera, Rabiot frena. Allegri al Milan proponeva un calcio migliore. Detto questo, deve fare di più”.

Foto: wikipedia