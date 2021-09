Galeone: “Allegri ha ritrovato giocatori in confusione. Non è facile ristabilire gli equilibri”

Intervistato da Il Mattino, il mentore di Massimiliano Allegri, mister Giovanni Galeone, ha parlato della situazione complicata che c’è in casa bianconera.

Queste le sue parole: “Allegri ha ritrovato un bel po’ di giocatori in confusione e che devono sistemare le loro idee. Lui tornando alla Juve si è preso una bella rivincita ma parte del suo gruppo vincente abituatosi a un certo tipo di lavoro negli ultimi due anni, ora sta facendo i conti con il vecchio dna. Mica è una cosa semplice, mica è una trasfusione immediata. In quella scacchiera che è il campo, non è facile tornare subito a fare le cose che si sanno fare meglio. Non sarà facile ora ristabilire gli equilibri”.

