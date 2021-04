Galeone: “Allegri è certo di tornare a giugno. Alla Juve? Non lo escluderei a priori”

Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Allegri ha parlato proprio dell’ex tecnico della Juve. Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport Galeone ha detto la sua su un possibile ritorno nel calcio italiano: “L’ho sentito un paio di giorni fa ed è certo di tornare a giugno, quindi avrà qualcosa in mano. Io non gli chiedo cosa e non voglio che me lo dica. Ma l’ho sentito molto deciso. Rapporti ottimi. Ritorno alla Juve? Anche quando si sono lasciati con il presidente non c’erano stati attriti. Si sono sentiti anche l’anno scorso più volte, non si sono abbandonati completamente. Non so se il suo ritorno sia possibile e non so in quali condizioni. Ma non lo escluderei a priori. Se me lo avesse chiesto un anno fa l’avrei escluso. Ora no”.

Su Pirlo: “Ha fatto un po’ di fatica, all’inizio come tutti anche per colpa del Covid. Però lui è ancora molto giocatore. Il problema è che manca l’identità di gioco. Prima c’era lo spirito Juve, Max aveva capito che la BBC non poteva più essere la risposta. Chiellini non può più giocarle tutte e a sinistra né De Ligt né Bonucci vanno bene: possibile che una società che spende tanto non veda che quando manca Chiellini non c’è un centrale di sinistra? Lo ha dovuto fare Alex Sandro, povero disgraziato. Qualche limite nella costruzione c’è stato, con Max forse sarebbero arrivate più obiezioni”.

Foto: Transfermarkt