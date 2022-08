Galeone: “Alla Juve servono almeno 4 acquisti, altrimenti ci vuole un miracolo”

“Alla Juve servono almeno quattro acquisti, se no ci vuole un miracolo per essere competitivi ad alto livello, specialmente dopo l’infortunio di Pogba“. A dirlo è l’ex allenatore Giovanni Galeone in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

“Il club – prosegue Galeone – deve accontentare Allegri. Morata indispensabile, Bremer così non va bene. Kostic è utile anche nel passaggio al 4-4-2. Ma non è che basti lui a cambiare la squadra. Serve un centrocampista d’ordine. Si parla di Paredes e andrebbe bene, anche perchè Locatelli non è un registra. Può fare il mediano, l’interno, ma in mezzo nei tre non lo vedo bene. E poi un attaccante sicuro.”

Foto: Transfermark