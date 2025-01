Galeno potrebbe salutare il Porto: spunta l’Al-Ahli

Ancora una volta la Saudi Pro League irrompe nel calciomercato. Stavolta la protagonista sarebbe l’Al-Ahli che, stando a quanto riportato da A Bola, avrebbe ormai definito l’acquisto di di Wenderson Galeno. L’affare sarebbe stato concluso prima della gara contro il Maccabi Tel Aviv. Un trasferimento importante, oltre che improvviso, e che potrebbe portare a ben 50 milioni di euro nelle casse del Porto. Il club, infatti, sembrerebbe non aver fatto la minima opposizione e sarebbe pronto a lasciare andare il giocatore. Una scelta fatta anche e soprattutto in ottica dell’andamento incostante del brasiliano, il cui valore potrebbe rischiare di abbassarsi in maniera vertiginosa da un momento all’altro.

FOTO: Instagram Galeno