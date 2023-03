Galatasaray, Zaniolo entra dalla panchina e trova il gol all’esordio dopo 12′

Primo gol con la maglia del Galatasaray per Nicolò Zaniolo. Il fantasista italiano classe ’99 era partito dalla panchina nel match odierno contro il Kasimpasa ed è entrato a inizio secondo tempo sul risultato di 0-0. E gli sono bastati appena 12′ per trovare la prima gioia in Turchia. Al 57′, l’ex Roma ha segnato al primo pallone toccato con una conclusione di prima col mancino su assist di Rashica.

Foto: Instagram Galatasaray