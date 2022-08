Galatasaray, Torreira: “Darò tutto per fare la storia qui. Felice di aver preso questa decisione”

Lucas Torreira è ufficialmente un calciatore del Galatasaray. Dopo l’ufficialità, il centrocampista ex Fiorentina e Arsenal ha rilasciato le sue prime parole da giocatore giallorosso: “Sono molto felice di essere qui. Ci ho pensato con la mia famiglia. Nando Muslera e il mio agente sono stati molto utili. Sono molto felice di aver preso questa decisione. C’è stato un supporto incredibile. Dopo che ci sono state conversazioni a riguardo, i fan hanno iniziato a parlarmi sui social media. Hanno anche iniziato a comunicare con la mia famiglia e i miei cari. Hanno giocato un ruolo nel prendere questa decisione. Mi sono sentito molto bene. Sono orgoglioso della maglia che indosso. Da quando sono venuto in questo club, ho conosciuto tante brave persone. Mi è stato di grande aiuto. Mi abituerò alla città, al club e ai miei compagni. Non vedo l’ora di allenarmi con loro. Ho visto l’ultima partita. È stato un inizio molto importante e positivo. Farò del mio meglio per fare la storia qui. La partita è stata molto emozionante. Ero emozionato e preoccupato al fischio di rigore. Quando Nando mi ha salvato, non ho potuto trattenermi e ho iniziato a gridare. È una grande persona, un grande capitano e una leggenda del club. Sono molto felice di lavorare con lui”.

Foto: Instagram Galatasaray