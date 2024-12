Galatasaray, riuscita perfettamente l’operazione al ginocchio per Icardi. La nota

In giornata, Mauro Icardi è stato operato al ginocchio dopo la rottura del legamento crociato. Intervento perfettamente riuscito per l’argentino ex Inter.

Questa la nota del club turco: “Il nostro calciatore Mauro Icardi è stato operato con successo oggi presso l’Ospedale Santorio Las Lomas di Buenos Aires. Auguriamo al nostro giocatore, il cui processo di riabilitazione è iniziato, di guarire presto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Galatasaray (@galatasaray)

Foto: sito Galatasaray