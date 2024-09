Galatasaray, Bardakci “ruba” il gol al debutto a Osimhen: travolto 5-0 il Rizespor

Buona la prima per Victor Osimhen al Galatasaray. Arrivato in prestito dal Napoli, l’attaccante nigeriano è stato schierato nella formazione titolare dall’allenatore Okan Buruk. E il centravanti nigeriano ha lasciato subito l’impronta sul match con con un colpo di testa. Il club di Istanbul ha assegnato a Osimhen il gol del 2-0, ma prima di entrare in rete il pallone è stato toccato da Bardakci. Un match dominato dal Gala che ha travolto 5-0 il Rizespor. Le altre reti portano la firma di Davinson Sanchez, Gabriel, Mertens e Yilmaz.

Foto: Instagram Galatasaray