Galatasaray, Mertens: “Onorato di essere qui. Ho firmato per un anno, ma vorrei rimanere più a lungo”

Dries Mertens è ufficialmente un calciatore del Galatasaray. Dopo l’ufficialità, il centravanti ex Napoli ha rilasciato le sue prime parole da giocatore giallorosso: “Sono molto felice di essere qui. Dopo 9 anni in Italia mi sentivo pronto a fare un cambiamento. Sono stato onorato quando ho ricevuto un’offerta da una squadra come il Galatasaray. È stato un’accoglienza molto bella. Sono abituato a questo, anche i tifosi napoletani sono molto calorosi. Ma tutto questo è stato pazzesco, ci hanno aspettato fino a tarda notte. Ho firmato un contratto di un anno, ma vorrei rimanere più a lungo. Sono venuto a mostrare perché mi vogliono. Voglio mostrare la mia forza sul campo. Darò il massimo per questa squadra. Sono un giocatore che vuole sempre fare gol e vincere le partite sul campo. Lavorerò sodo per dimostrarlo”.

Foto: Galatasaray Instagram