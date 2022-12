Galatasaray-Lazio 1-2: Felipe Anderson e Luis Alberto rispondono a Yilmaz

La Lazio vince in rimonta in amichevole contro il Galatasaray. La squadra di Sarri si è imposta con il risultato di 2-1, dopo essere stata sotto, con il gol deiu turchi di Ylmaz.

La reazione dei biancocelesti è arrivata con Felipe Anderson, che ha pareggiato all’11’ e con Luis Alberto, che ha segnato la rete del 2-1 al 46′.

Buona prova anche per Immobile, in campo per tutto il primo tempo.

Foto: twitter Lazio