Galatasaray, il vicepresidente conferma: “Sì, stiamo parlando con Dybala”

Dopo quanto anticipato stamattina dalla Turchia, anche Metin Ozturk, vice-presidente del Galatasaray, ha parlato ai microfoni di NTVSport riguardo Paulo Dybala: “Come sempre accade ci sono giocatori che lasceranno la squadra e altri che arriveranno durante la finestra di mercato di riparazione. Io non sto supervisionando questa trattativa, l’uomo al comando è Okan Hodja, ma so che ci sono contatti. È normale. Posso dire – ha poi continuato – che ogni scelta verrà presa seguendo le linee direttive di Okan Buruk e della squadra degli scout. Di sicuro tutti i calciatori vogliono giocare in una squadra con grandi obiettivi come il Galatasaray”.

Foto: Instagram Roma