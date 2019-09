Galatasaray, è ufficiale l’arrivo di Lemina dal Southampton

Altro colpo del Galatasaray, che già nella mattinata aveva annunciato l’esistenza della trattativa: Mario Lemina arriva dal Southampton. La trattativa è stata chiusa in prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. Nella prossima stagione il francese percepirà uno stipendio di 2,05 milioni. Questo il comunicato del club turco: “Il Galatasaray ha raggiunto l’accordo con il Southampton Football Club per il trasferimento del calciatore Mario Lemina per la stagione 2019/20. Al club inglese verrà corrisposta una commissione netta di 1 milione. Il nostro club avrà la possibilità di acquistare il giocatore con una commissione da 16 milioni di euro. Al giocatore verrà corrisposto uno stipendio netto di 2,05 milioni per la stagione calcistica 2019/20“.

Foto: sito ufficiale Galatasaray