Galatasaray, dal Monaco torna Onyekuru in prestito. È ufficiale

Il Galatasaray, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, in data odierna ha annunciato di aver piazzato il colpo Henry Onyekuru. Si tratta di un ritorno in realtà, l’attaccante esterno classe 1997 di nazionalità nigeriana era stato ceduto in estate al Monaco e ora i monegaschi l’hanno girato a titolo temporaneo al club turco.

Foto: Galatasaray Twitter