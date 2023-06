Galassi: “Palermo realtà importantissima, vogliamo portarla in Serie A”

Alberto Galassi, membro del board del City Football Group, il complesso di società presieduto dal Manchester City e a cui appartiene anche il Palermo, ha parlato a Sky. Le sue dichiarazioni si sono focalizzate sulle ambizioni del Palermo, possibile grande protagonista del prossimo campionato di B:

“Palermo è una realtà importantissima per noi. Abbiamo l’ambizione di andare in Serie A. Se fossimo andati ai playoff e li avessimo vinti, l’avremmo fatto per caso perché la struttura societaria e la squadra non erano da Serie A. In Serie A ci si va creando. Palermo è nelle prime quattro squadre della galassia City: prima metto il Manchester City, il New York City e Bahia”.

Ha quindi aggiunto: “Palermo è la quinta città d’Italia, pensate cosa possa uscire da un vivaio del sud Italia. Il modello City verrà copiato, non puoi comprare solo talenti arrivati, ma devi scoprirli. Avere la possibilità di attingere è importante”.

Le sue parole giungono a ridosso dell’importante rinnovo sino al 2027 di Matteo Brunori.

Foto: Instagram Palermo