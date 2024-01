Galante: “Ottimo campionato della Fiorentina. L’Inter? Domina grazie alla rosa ampia”

Fabio Galante, ex difensore tra le altre dell’Inter, ha parlato al microfono di Radio Firenze Viola della partita che vedrà sfidarsi Fiorentina e Inter: “La Fiorentina si può criticare ma ha fatto un grande campionato fin qui, sarà una partita difficile per l’Inter in un ambiente caldo e i viola hanno già dimostrato in altre partite che possono mettere in difficoltà le grandi squadre. La forza dell’Inter è la rosa ampia e sono tanti i giocatori che ha a disposizione che possono subentrare e sostituire i titolari senza mostrare differenza di livelli, la squadra ha sempre giocatori freschi e pronti. I campioni come Lautaro si marcano con l’aiuto della squadra e del reparto, da soli è difficile. Il pericolo può presentarsi se la Fiorentina andrà in vantaggio, potrebbe cedere a livello mentale e lasciare più spazi”. Infine, ha parlato della rosa di Italiano: “Sono molto contento per Bonaventura che con queste prestazioni ha ottenuto la convocazione di Spalletti dopo tanto tempo. Anche Arthur è un buon giocatore, arriva dalla Juve e non ha bisogno di presentazioni”.

Foto: Instagram Galante