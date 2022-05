Galante elogia Bremer: “E’ un giocatore che ha grandi qualità, mi ricorda tantissimo Samuel”

Ai microfoni di Tuttosport ha parlato Fabio Galante, il quale ha espresso il suo parere riguardo Bremer che si sta rendendo sempre più protagonista con il Torino di Juric: “Stiamo parlando di uno dei migliori profili di difensore in Italia. In questo campionato ha dimostrato di essere un giocatore affidabile e di grande personalità e anche di qualità. Un giocatore che sa anche segnare. Per quello che ha fatto vedere è già pronto per un club importante, mi ricorda Walter Samuel e può diventare un muro nerazzurro”.

L’ex difensore prosegue il suo intervento aggiungendo quanto segue: “Bremer è fortissimo, è pronto per una grande squadra di Serie A ma andare a sostituire gente come De Vrij, Skiriniar o lo stesso Bastoni, che oggi è il titolare nell’Inter non è semplice”

FOTO: Bremer-torino-twitter