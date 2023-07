Galan: “Possiamo competere per la Liga. Felice di essere allenato da Simeone”

Javi Galan, nuovo acquisto dell’Atletico Madrid, ha rilasciato un’intervista a Marca dove ha raccontato i suoi primi giorni con il club madrileno: “Sono molto felice di essere qui, ho lavorato tanto per arrivarci. Simeone è fantastico, ci fa lavorare molto ma ci spiega bene i suoi concetti. Sono felice di essere allenato da lui. Competere per la Liga? Certo, perché no. Abbiamo una rosa competitiva, il livello dei calciatori mi ha sorpreso”.

Foto: Twitter Galan