Gakpo: “Sono stato vicino al Manchester United ma poi l’affare non si chiuse. Se arrivasse una chiamata dalla Premier la valuterei”

Cody Gakpo, il nuovo talento del PSV Eindhoven che si sta mettendo in luce grazie alle tante buone prestazioni offerte, ha rilasciato un’intervista al Times svelando anche qualche retroscena che lo riguarda. L’esterno offensivo, infatti, racconta quanto segue: “Ero vicino a trasferirmi al Manchester United, ho parlato qualche volta anche con Ten Hag. Peccato però che alla fine non si sia arrivati alla fine dell’affare: sia per la mia crescita, perché lo United è una delle squadre più grandi del mondo, che per il PSV, perché una cessione così sarebbe stata una buona cosa per il club. Una settimana prima della fine del mercato è finito tutto, e poi avrei dovuto scegliere dove andare tra Leeds e Southampton. È stato un periodo stressante, alla fine ho deciso di rimanere nel mio club di infanzia e non la vivo come una punizione. Mi piacere essere qui, voglio vincere trofei e fare il meglio. Se avessi la chance di andare in Premier, o qualcosa di simile, però la considererei. Ho vissuto giorni caotici ma sono tornato in fretta a concentrarmi sul PSV”.

Foto: instagram Gakpo