Gakpo: “Il Liverpool è pronto per il Real. Quando vinci c’è un’altra atmosfera nello spogliatoio”

Cody Gakpo, attaccante del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions in programma domani contro il Real Madrid: “Noi come squadra siamo pronti. Vogliamo giocare, vogliamo vincere soprattutto in casa e passare al turno successivo. La posta in gioco è alta, ma vogliamo dimostrare che siamo una buona squadra. Quando vinci, c’è tutta un’altra atmosfera nello spogliatoio. Cerchiamo solo di rimanere positivi e migliorare in ogni aspetto possibile, continuando a ottenere buoni risultati”.

Foto: Twitter Liverpool